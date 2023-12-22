В Кремле прокомментировали выдачу новых ордеров МУС

Дмитрий Песков указал на то, что Россия не является участником Римского статута.

В Кремле прокомментировали выдачу новых ордеров Международного уголовного суда. на этот раз решения приняты в отношении командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что наша страна не является участником Римского статута, а потому не признает никакие решения от МУС. В Москве добавили, что сейчас в МУС происходят различные закрытые процессы.

Мы не участники статута, мы не признаем это. Соответствующим образом относимся к таким решениям. Это не первое решение... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что МУС опубликовал пресс-релиз, в котором уведомил общественность о выдаче ордеров на арест Кобылаша и Соколова. В документе говорится о том, что эти лица якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте регионального кризиса на Украине.

Песков: у Путина не запланированы контакты с Пашиняном.

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