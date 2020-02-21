Кремль прокомментировал реплику Лукашенко о компенсации Белоруссии

Страны продолжают переговоры по поводу нефти.

Россия и Белоруссия продолжат решать вопросы с поставками нефти, заявил 21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что лидеры двух стран в телефонном разговоре обсудили стоимость топлива, и подчеркнул, что поставки осуществляют российские нефтяные компании.

Днем ранее, по словам Пескова, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак провел тематическое совещание, чтобы выяснить, по каким ценам компании готовы продавать свою нефть белорусским партнерам. Невыгодные условия компаниям никто не может навязывать, отметил Козак.

Правительство Белоруссии получит поручении о продолжении контактов с российскими компаниями. Подробностей переговоров Песков не стал упоминать.

Ранее Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти.

Видео: CareerOneStop / YouTube