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В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

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Россия не будет ввязываться в гонку вооружений.

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО. Дмитрий Песков объяснил, что в основном альянс занимается сдерживающей деятельностью. Она также направлена на экспансию в отношении России.

И подобные решения об увеличении  бюджета лишний раз подтверждают это

прокомментировал пресс-секретарь президента России

В Москве не будут втягиваться в гонку вооружений, хотя положение дел беспокоит дипломатов. Однако страна не будет увеличивать расходы из-за того, что это пагубно скажется на экономике. Ранее Генсек НАТО сообщил, что суммарные расходы на оборону вырастут в 2020 году на 130 млрд долларов. К 2024 году  этот показатель возрастет на 400 млрд долларов по сравнению с 2016 годом.

Песков заметил, что Россия гарантировала себе безопасность и стратегическую стабильность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп заявил Макрону о возможности поладить с Россией.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL

Теги: дмитрий песков, кремль, нато
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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