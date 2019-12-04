Россия не будет ввязываться в гонку вооружений.

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО. Дмитрий Песков объяснил, что в основном альянс занимается сдерживающей деятельностью. Она также направлена на экспансию в отношении России.

И подобные решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это прокомментировал пресс-секретарь президента России

В Москве не будут втягиваться в гонку вооружений, хотя положение дел беспокоит дипломатов. Однако страна не будет увеличивать расходы из-за того, что это пагубно скажется на экономике. Ранее Генсек НАТО сообщил, что суммарные расходы на оборону вырастут в 2020 году на 130 млрд долларов. К 2024 году этот показатель возрастет на 400 млрд долларов по сравнению с 2016 годом.

Песков заметил, что Россия гарантировала себе безопасность и стратегическую стабильность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп заявил Макрону о возможности поладить с Россией.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL