Трамп заявил Макрону о возможности поладить с Россией

В планах у США стабилизация отношений с РФ.

Дональд Трамп считает, что США смогут поладить с Россией. Такой оптимистичный прогноз американский лидер дал на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры встретились на пресс-конференции в рамках саммита НАТО, передало "РБК".

При этом Трамп обратил внимание на то, что страны-участники НАТО должны быть готовы противостоять угрозе.

Президент США рассказал о том, что он обсудил с Владимиром Путиным соглашение о ядерном оружии. Есть возможность, что страны заключат новый договор об ограничении ядерных вооружений. По мнению Трампа, к соглашению стоит присоединиться еще и Китаю.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трампа разозлили слова Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Видео: NBC News / YouTube

