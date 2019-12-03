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Трамп заявил Макрону о возможности поладить с Россией

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В планах у США стабилизация отношений с РФ.

Дональд Трамп считает, что США смогут поладить с Россией. Такой оптимистичный прогноз американский лидер дал на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры встретились на пресс-конференции в рамках саммита НАТО, передало "РБК".

При этом Трамп обратил внимание на то, что страны-участники НАТО должны быть готовы противостоять угрозе. 

Президент США рассказал о том, что он обсудил с Владимиром Путиным соглашение о ядерном оружии. Есть возможность, что страны заключат новый договор об ограничении ядерных вооружений. По мнению Трампа, к соглашению стоит присоединиться еще и Китаю. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трампа разозлили слова Макрона о "смерти мозга" НАТО. 

Видео: NBC News / YouTube 
 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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