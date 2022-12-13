Дмитрий Песков считает, что ситуация не повлияет на результат СВО на Украине.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что военная поставка рядом стран НАТО, в том числе Польшей, советских истребителей киевскому режиму только повышает уровень их непосредственной вовлеченности в региональный конфликт. Однако такие меры поддержки ВСУ не смогут повлиять на исход проведения специальной военной операции РФ. Соответствующей информацией чиновник поделился со СМИ в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге. Таким образом чиновник ответил на вопрос корреспондентов о том, как Москва реагирует на заявление Варшавы о б отправке для ВСУ советских самолетов МиГ-29.

Это еще один пример того, как целый ряд стран-членов Северо-Атлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт. Разумеется поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил общественности о том, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни получат от Варшавы первые четыре истребителя советского образца МиГ-29. В пятницу 16 марта официальное правительство Словакии одобрило передачу своих истребителей МиГ-29 киевскому режиму.

Песков: посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО.

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