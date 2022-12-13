В Кремле сожалеют, что действия Украины не находят мирового осуждения со стороны Запада.

Киевский режим своими незаконными посягательствами на православную церковь в стране лишь подтверждает правильность решения о проведении специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что Москва решительно осуждает такую деятельность со стороны украинских властей и глубоко сожалеет о том, что до Киева не доходит должное осуждение со стороны мирового сообщества.

Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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