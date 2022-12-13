  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:13
45
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО

0 0

В Кремле сожалеют, что действия Украины не находят мирового осуждения со стороны Запада.

Киевский режим своими незаконными посягательствами на православную церковь в стране  лишь подтверждает правильность решения о проведении специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что Москва решительно осуждает такую деятельность со стороны украинских властей и глубоко сожалеет о том, что до Киева не доходит должное осуждение со стороны мирового сообщества.

Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: общение Путина и Си Цзиньпина в Москве начнется 20 марта.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, киево-печерская лавра, кремль, свобода вероисповедания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии