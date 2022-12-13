Песков: общение Путина и Си Цзиньпина в Москве начнется 20 марта

В Кремле рассказали о приезде в Россию главы КНР.

Общение российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина в Москве начнется 20 марта во второй половине дня. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель администрации страны Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что политики обсудят друг с другом вопросы за неформальным обедом. Официальные переговоры состоятся 21 марта.

Общение президента РФ и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один. Будет неформальный обед. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия выступает за добрые связи с Молдавией.

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