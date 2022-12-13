По его словам, власти Молдавии были поражены "русофобской" инфекцией.

Россия выступает за добрые связи с Молдавией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле сожалеют, что нынешнее руководство Молдавии испытывает ничем не оправданные переубеждения в отношении Москвы. Песков считает, что они были поражены "русофобской" инфекцией. Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных, основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга.

Ранее в Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО.

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