В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией

Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин принял такое решение в отношении Грузии.

Возобновление прямых перелетов из России в Грузию и отмена визовых документов с гражданами этой страны представляет из себя решение гуманитарного характера. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник призвал СМИ не забегать в отношении дальнейших перспектив, так как постановление Кремля было воспринято в Тбилиси неоднозначно.

Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера...Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков добавил, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, а также общественных объединений и активистов, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения.

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