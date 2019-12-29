Преступников ищут силовые структуры РФ.

В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов. Подобными сообщениями занимаются российские спецслужбы. Они ищут и устанавливают личности анонимных злоумышленников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник надеется, что преступники понесут заслуженное наказание рано или поздно.

В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может рассказал спикер

Напомним, что 5 марта заминированными оказались сразу три лайнера. В авиационных службах сообщили, что все угрозы оказались ложными. В анонимных заявлениях преступники пытаются выманить биткоины. Иначе они продолжат "минировать" здания судов, магазинов, аэропортов, а также другую социальную инфраструктуру.

Ранее Путин рассказал о том, как создавались "Искандеры".

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