В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов. Подобными сообщениями занимаются российские спецслужбы. Они ищут и устанавливают личности анонимных злоумышленников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник надеется, что преступники понесут заслуженное наказание рано или поздно.
В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может
рассказал спикер
Напомним, что 5 марта заминированными оказались сразу три лайнера. В авиационных службах сообщили, что все угрозы оказались ложными. В анонимных заявлениях преступники пытаются выманить биткоины. Иначе они продолжат "минировать" здания судов, магазинов, аэропортов, а также другую социальную инфраструктуру.
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Видео: YouTube/
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