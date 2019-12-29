В России три самолета получили сообщения о "минировании" в воздухе. Информацию о бомбе получил лайнер, направлявшийся из Москвы в Сыктывкар. Немногим ранее аналогичные данные получил рейс "Москва-Омск".
Однако экипаж продолжил заданный маршрут и сел в пункте назначения. До этого злоумышленники заминировали борт, летевший в крымский город Симферополь. Ему пришлось экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону.
Ранее бабушка "главного пассажира" А321 прокомментировала отказ Египта считать крушение лайнера терактом.
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