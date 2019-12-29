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В России три самолета получили сообщения о "минировании" в воздухе

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За день анонимные сигналы о взрывном устройстве на борту самолета получили три российских экипажа.

В России три самолета получили сообщения о "минировании" в воздухе. Информацию о бомбе получил лайнер, направлявшийся из Москвы в Сыктывкар. Немногим ранее аналогичные данные получил рейс "Москва-Омск".

Однако экипаж продолжил заданный маршрут и сел в пункте назначения. До этого злоумышленники заминировали борт, летевший в крымский город Симферополь. Ему пришлось экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону.

Ранее бабушка "главного пассажира" А321 прокомментировала отказ Египта считать крушение лайнера терактом.
 

Теги: крым, минирование, омск, рейс, самолет, симферополь, сыктывкар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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