За день анонимные сигналы о взрывном устройстве на борту самолета получили три российских экипажа.

В России три самолета получили сообщения о "минировании" в воздухе. Информацию о бомбе получил лайнер, направлявшийся из Москвы в Сыктывкар. Немногим ранее аналогичные данные получил рейс "Москва-Омск".

Однако экипаж продолжил заданный маршрут и сел в пункте назначения. До этого злоумышленники заминировали борт, летевший в крымский город Симферополь. Ему пришлось экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону.

Ранее бабушка "главного пассажира" А321 прокомментировала отказ Египта считать крушение лайнера терактом.

