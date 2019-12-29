Бабушка "главного пассажира" А321 прокомментировала отказ Египта считать крушение лайнера терактом

По ее словам, египетская сторона скрывает видео с камер в аэропорту и не передает РФ данные с "черных ящиков".

Бабушка "главного пассажира" А321, взорванного в октябре 2015 года над Синайским полуостровом, прокомментировала отказ Египта считать случившееся терактом. С Еленой Громовой пообщался "Петербургский дневник".

По словам женщины, египетская сторона изначально придерживалась такой позиции. Она до сих пор скрывает видео с камер видеонаблюдения, установленных в аэропорту, а также не передает РФ данные с бортовых самописцев разбившегося самолета и неохотно идет на контакт со Следственным Комитетом России.

Напомним, в среду, 4 марта, апелляционный суд Каира отклонил иски родственников погибших россиян к правительству Египта. Заявители считают, что террористы смогли взорвать лайнер из-за халатности местных чиновников. В свою очередь египетские власти упорно называют случившееся аварией, а не терактом. Расследование трагедии еще не завершено.

Крушение Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавиа" произошло 31 октября 2015 года. В авиакатастрофе погибли все люди, находившиеся на борту: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Десятимесячная Дарина Г., которую перед посадкой в самолет сфотографировала мама, стала символом трагически прерванного полета. Фото с подписью "Главный пассажир" женщина успела опубликовать на своей странице "ВКонтакте".

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Фото: ВКонтакте / Татьяна Громова