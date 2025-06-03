Дмитрий Песков не думает, что избранный политик улучшит отношения Варшавы с Москвой.

В Москве прокомментировали итоги президентских выборов в Польше. Соответствующее заявление от 3 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что к власти в европейской стране с столицей в Варшаве пришел кандидат от оппозиционной правой партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Такую реакцию СМИ услышали от спикера, когда попросили его ответить на вопрос о том, следило ли российское руководство за происходящим в республике и как оцениваются результаты.

Это внутреннее дело поляков. Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать. "Поляки проголосовали за кого они хотели проголосовать. Но это внутреннее дело Польши. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник заметил, что не приходится ждать прихода к власти в Польшу такого политика, который имел бы более широкое политическое видение для своего государства, позволяющего бы понять необходимость для Варшавы задуматься над нормализацией отношений со своими географическими соседями, прежде всего с Российской Федерацией.

Песков раскрыл подробности переговоров России и Украины в Стамбуле.

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