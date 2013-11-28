Песков раскрыл подробности переговоров России и Украины в Стамбуле

В Москве призвали не ждать сиюминутных решений по украинскому кризису.

В Стамбуле Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, которые важны и будут реализовываться. Соответствующее заявление от 3 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что вопрос мирного урегулирования сложен, так как работа ведется по очень большому количеству нюансов.

Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан. Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Как сообщил по результатам двусторонних переговоров руководитель группы из Кремля Владимир Мединский, Москва и Киев договорились о масштабном обмене военнопленными. Известно, что больные и тяжелораненые военнослужащие будут обменяны по принципу "всех на всех". Эта мера коснется также пленной молодежи в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее одной тысячи человек человек. Дополнительно переговорщики договорились о режиме прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения для того, чтобы можно было собрать тела погибших.

Кремль указал на необходимость отечественного мессенджера.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ