В Кремле прокомментировали информацию о планах повышения налогов в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о планах повышения налогов в России. Об этом пишут "Ведомости".
Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там, — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ранее появилась информация о готовящемся повышении налогов. Общий объем составляет 400 млрд рублей. Речь идет о так называемой налоговой донастройке.
Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре оценили ущерб российской экономике от коронаивруса в прошлом году. Он составляет почти триллион рублей.
Фото: kremlin
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