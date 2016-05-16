В Кремле прокомментировали информацию о планах повышения налогов в России

В СМИ появилась информация о донастройке налоговой системы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о планах повышения налогов в России. Об этом пишут "Ведомости".

Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там, — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее появилась информация о готовящемся повышении налогов. Общий объем составляет 400 млрд рублей. Речь идет о так называемой налоговой донастройке.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре оценили ущерб российской экономике от коронаивруса в прошлом году. Он составляет почти триллион рублей.

Фото: kremlin