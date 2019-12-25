Bloomberg: власти России задумались о повышении налогов

По данным издания, об этом объявят в ежегодном послании президента РФ Федеральному собранию.

Правительство России развивает идеи восстановления экономики страны после пандемии коронавируса за счет смягчения бюджетных правил. Также предполагается, что россиянам стоит ждать повышения налогов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, о принятых мерах объявит президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля.

По словам источника Bloomberg, члены правительства России готовятся к посланию в высокотехнологичном секретном бункере на побережье Москвы-реки.

Также по данным издания, благосостояние России сократилось не существенно в сравнении с другими странами. Но российские власти предпримут все необходимые меры для восстановления экономики на фоне думских выборов и угроз новыми санкциями.

Ранее эксперт прокомментировал разрыв соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

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