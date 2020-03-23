Дмитрий Песков считает, что в этом вопросе все зависит от известных зарубежных столиц.

В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за COVID-19. Дмитрий Песков считает, что такая инициатива достойна внимания. По словам пресс-секретаря президента РФ, все зависит от иностранных коллег.

В Кремле добавили, что сейчас рестрикции только усугубляют ситуацию в мировой экономике. Ограничения особенно сказываются в условиях падения стоимости на энергоносители, а также в связи с распространения коронавирусной инфекции.

Песков рассказал, что ему неизвестно о подготовке подобных шагов в одностороннем порядке в России. О целесообразности подобного поступка пресс-секретарь президента не смог ответить. Позиция Кремля такова, что по отношению к России принимаются множество незаконных с точки зрения международного права рестрикций.

В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN