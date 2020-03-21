В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

С инициативой выступила адвокатская "Палата специалистов по уголовному европейскому праву", сообщили РИА "Новости".

В Италии общественная организация призвала к отмене санкций ЕС к России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С такой инициативой выступило адвокатское объединение "Палата специалистов по уголовному европейскому праву".

Как передают РИА "Новости" цитату главы организации Александро Марии Тирелли, адвокат считает, что в случае продления и расширения санкций против России его страна понесет большие экономические потери, порядка трех миллиардов долларов ежегодно. Из-за введения санкций ЕС против России больше всего страдает именно итальянский бизнес – от агропромышленных компаний до сферы легпрома – одежды и моды. Адвокат считает, что его стране необходима самостоятельность в выборе торговых партнеров, на которые не будут влиять санкции ЕС.

Ранее депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко рассказал, почему Италия – лидер по числу жертв коронавирусной инфекции. Он считает, что система здравоохранения там находится в непотребном состоянии.

Видео: YouTube / Al Jazeera English