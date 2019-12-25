Такая медицина не соответствует статусу цивилизованной европейской страны.

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко рассказал, почему Италия лидер по числу жертв коронавируса. Он считает, что система здравоохранения там находится в непотребном состоянии.

По мнению российского парламентария, такая медицина не соответствует статусу цивилизованной европейской страны. Онищенко подчеркнул, что Италии не хватает больничных коек, поэтому больные остаются дома. Также в стране нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Депутат считает, что страна должна сделать выводы, потому как ситуация может повториться. Ведь впереди даже более опасный грипп.

Ранее Онищенко заявил о победе над коронавирусом в Китае.