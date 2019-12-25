о его словам, утром 10 марта темп прироста заболевания в Китае составлял всего 0,023 процента.

Депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о победе над коронавирусом в Китае. Он сказал это на заседании президиума Российской академии наук.

Онищенко заявил, что власти КНР вместе с врачами справились с этой инфекцией. По его словам, утром 10 марта темп прироста заболевания в Китае составлял всего 0,023 процента.

74% заболевших в Китае уже выздоровели и, можно сказать, что Китай справляется с ситуацией, - сказал он.

Онищенко отметил, что с декабря коронавирус Covid-19 претерпел 149 изменений.

Ранее российский дипломат указал на связь коронавируса с США.