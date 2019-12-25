Песков сказал, что если есть разрешение на ношение оружия, то всё в порядке.

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием, адресованное Помпео. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России, согласно закону, граждане имеют право хранить и носить огнестрельное оружие, если они получили специальное разрешение. Песков подчеркнул, что в этом случае совершенно неважен статус человека — он, считает чиновник, может быть рядовым гражданином, губернатором или президентом.

Если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, то никаких проблем с этим нет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Рамзан Кадыров пригласил государственного секретаря США Майка Помпео в Чечню поговорить. Об этом глава региона рассказал в интервью журналистам местного телеканала "Грозный". Российский политик хочет обсудить с иностранным коллегой "кто какие права нарушает".

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