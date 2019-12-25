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В Кремле призвали регионы поставить в приоритет размер зарплат медиков
Сегодня, 14:12
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matveyvn

В Кремле призвали регионы поставить в приоритет размер зарплат медиков

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Песков назвал работу медиков в период пандемии коронавируса абсолютным героизмом.

В Кремле призвали регионы поставить в приоритет размер зарплат медиков. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и могут их использовать.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он назвал работу медиков в период пандемии коронавируса абсолютным героизмом и подчеркнул, что они трудятся в экстремальных условиях.

Ранее Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать заявления по COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, медики, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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