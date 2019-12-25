В Кремле призвали регионы поставить в приоритет размер зарплат медиков. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и могут их использовать.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он назвал работу медиков в период пандемии коронавируса абсолютным героизмом и подчеркнул, что они трудятся в экстремальных условиях.
Ранее Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать заявления по COVID-19.
Фото: pixabay.com
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