Чемпионка Европы по хоккею на траве вновь проиграла суд за квартиру в Петербурге

Елизавета Дианова не смогла вернуть квартиру на Васильевском острове через кассацию.

Чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова не смогла оспорить решение суда по делу о квартире на Васильевском острове. Кассационная инстанция вновь признала договор купли-продажи недействительным. Об этом спортсменка рассказала "КП-Петербург".

Дианова приобрела двухкомнатную квартиру на 4-й линии Васильевского острова за 7,3 млн рублей около 3 лет назад. По словам спортсменки, сделка прошла регистрацию в Росреестре, документы проверили юристы, а продавец — пенсионерка Ирина — официально снялась с регистрационного учета. Из-за срочности продажи покупательница также попросила женщину предоставить справки из психоневрологических учреждений.

После заключения сделки пенсионерка заявила, что продала недвижимость под влиянием мошенников, и добилась признания договора недействительным. В результате Дианова лишилась квартиры, но не получила обратно уплаченные за нее деньги. Сейчас спортсменка вынуждена снимать жилье.

После очередного проигрыша в суде Дианова заявила, что намерена обратиться в Верховный суд. По ее словам, она рассчитывала на пересмотр дела с учетом разъяснений высшей судебной инстанции по спору о квартире певицы Ларисы Долиной.

Спортсменка также выразила недоумение решением суда и предположила, что у бывшей владелицы квартиры могут быть влиятельные связи. Однако подтверждений этой версии в публикации не приводится.

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Фото: Piter.TV