"Лента" отреагировала на гибель 47-летнего мужчины после конфликта с охранником

В Петербурге расследуют гибель мужчины после драки с охранником магазина "Лента".

"Группа Лента" начала проверку после гибели 47-летнего покупателя в одном из магазинов сети в Петербурге. В компании сообщили 78.ру, что предоставили следственным органам всю необходимую информацию.

По предварительным данным, охранник догнал мужчину у выхода из магазина после попытки похитить товар. Между ними произошла драка, во время которой сотрудник охраны несколько раз ударил покупателя по голове и телу. Мужчина упал и получил черепно-мозговую травму.

Работник магазина вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Представители сети также заявили, что, по внешним признакам, покупатель мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

По информации Главного следственного управления СК России по Петербургу, охранника задержали. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV