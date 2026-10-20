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Трамп: Зеленскому пора искать кого-то другого для переговоров по Украине

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Американский лидер в связи с этим подчеркнул, что добивается урегулирования конфликта на Украине. 

Киевскому режиму, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то иного вместо Владимира Зеленского. Соответствующее заявление журналистам сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп, который вышел на беседу с местными СМИ на Южную лужайку Белого дома. По словам политического лидера из вашингтонской администрации, сейчас власти с Банковой улицы добиваются тюремного заключения для женщины, которая публично подвергает жесткой критике Владимира Зеленского.

Возможно, пришло время для того, чтобы Зеленский выставил кого-то другого вести переговоры.

Дональд Трамп, глава США

Глава США объяснил, что накануне вечером видел телевизору женщину, которая выступала с обвинениями в отношении украинского лидера. Она говорила аудитории о том, что Владимир зеленский убивает мужское население.  При этом украинку хотят отправить в тюрьму. Американец не уточнил, кого именно имеет в виду.

Трамп оставил за собой право в любой момент усилить санкции против России.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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