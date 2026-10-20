Американский лидер в связи с этим подчеркнул, что добивается урегулирования конфликта на Украине.

Киевскому режиму, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то иного вместо Владимира Зеленского. Соответствующее заявление журналистам сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп, который вышел на беседу с местными СМИ на Южную лужайку Белого дома. По словам политического лидера из вашингтонской администрации, сейчас власти с Банковой улицы добиваются тюремного заключения для женщины, которая публично подвергает жесткой критике Владимира Зеленского.

Возможно, пришло время для того, чтобы Зеленский выставил кого-то другого вести переговоры. Дональд Трамп, глава США

Глава США объяснил, что накануне вечером видел телевизору женщину, которая выступала с обвинениями в отношении украинского лидера. Она говорила аудитории о том, что Владимир зеленский убивает мужское население. При этом украинку хотят отправить в тюрьму. Американец не уточнил, кого именно имеет в виду.

Трамп оставил за собой право в любой момент усилить санкции против России.

Фото и видео: Белый дом