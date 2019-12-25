Зимнее расписание электричек введут в Петербурге и Ленобласти с 25 октября

Электрички до Рыбацкого, Тосно и Любани изменят расписание с 25 октября.

С 25 октября пригородные поезда Петербурга и Ленинградской области перейдут на зимнее расписание. Изменения затронут время отправления и прибытия, маршруты и перечень остановок. Об этом 19 октября сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

В будние дни между Финляндским вокзалом и Лисьим Носом назначат две дополнительные электрички. Поезд из Петербурга будет отправляться в 17:39 и прибывать в Лисий Нос в 18:17. Обратный состав отправится в 18:29 и прибудет на Финляндский вокзал в 19:12. По выходным эти электрички курсировать не будут.

На ряде направлений появятся новые остановки. В частности, на маршрутах между Будогощью и Великим Новгородом поезда начнут останавливаться в Подберезье. Электрички из Петербурга в Великий Новгород получат остановку в Бабино-2, а один из составов будет останавливаться также на пунктах Ижорский Завод и Металлострой. При движении в обратном направлении дополнительные остановки предусмотрены в Торфяном и Ушаках.

Одновременно отменят электричку № 6365 с Финляндского вокзала на Ладожский и поезд № 6615 между Обуховом и Колпино. Причиной изменений стала модернизация железнодорожной инфраструктуры.

Некоторые составы, которые раньше следовали до Ладожского вокзала или станции Обухово, будут прибывать на станцию Рыбацкое. Для других поездов Рыбацкое перестанет быть конечной остановкой — они проследуют до Ладожского вокзала или Обухова. Корректировки также затронут отправление электричек в направлении Тосно и Любани.

В СЗППК предупредили, что у ряда пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV