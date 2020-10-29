Разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе – это неправильно.

Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать заявления по COVID-19. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе – это неправильно. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он привёл в пример медицинские перчатки. Песков рассказал, что когда шла речь о санитарных мерах в борьбе с пандемией, разные врачи высказывали диаметрально противоположные точки зрения. Чиновник считает, что такие высказывания негативно сказываются на реакции граждан.

Песков отметил, что Минздрав не запрещает медикам общаться со СМИ. При этом заявление нужно согласовывать, чтобы избежать маразма.

Ранее Путин назвал главное требование к вакцинам от коронавируса.

Видео: Дума ТВ