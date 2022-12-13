Дмитрий Песков отметил, что Москва пока что не понимает плана Киева и Варшавы.

Российская администрация при президенте Владимире Путине будет и дальше следить за словами украинского лидера Владимира Зеленского о государственных границах между Украиной и Польшей для того, чтобы понять план киевского режима. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник оценил высказывание политика в Варшаве о том, что между странами могут исчезнуть границы.

Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей и, например, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, мы такие прецеденты видели по соседству от Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Владимир Зеленский на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил на торжественном мероприятии о том, что между поляками и украинцами не будет никаких государственных границ. Польский лидер в свою очередь, вручил Владимиру Зеленскому высшую награду Польши - орден Белого орла.

Песков: вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается.

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