  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:26
137
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается

0 0

В Кремле не поднимают вопрос.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков рассказал о том, что вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается на текущий момент. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ. Он отмктил, что у властей страны нет официальной позиции по вопросу.

В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, мораторий, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии