Песков: вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается

В Кремле не поднимают вопрос.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков рассказал о том, что вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается на текущий момент. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ. Он отмктил, что у властей страны нет официальной позиции по вопросу.

В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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