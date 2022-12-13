Песков: вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков рассказал о том, что вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле никак не обсуждается на текущий момент. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ. Он отмктил, что у властей страны нет официальной позиции по вопросу.
В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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