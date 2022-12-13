В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского

По словам Пескова, киевский режим стоит за убийствами многих людей с 2014 года.

В Кремле убийство военкора Владлена Татарского считают терактом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим стоит за убийствами многих людей с 2014 года. Песков отметил, что именно по этой причине сейчас проводится спецоперация.

Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В помещении проходила встреча с военкором Татарским, который погиб в результате происшествия. Еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. По предварительным данным, взрывное устройство принесла одна из посетительниц.

Ранее мы сообщали, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержана Дарья Трепова.

Видео: Telegram / СМОТРИ