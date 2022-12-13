В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал возможную реакцию со стороны Москвы на тот факт, что украинские власти прекращают действие договора аренды российского посольства в Киеве. В рамках регулярного телефонного брифинга со СМИ чиновник напомнил о том, что киевский режим также имеет под своим дипломатическим представительством в Москве землю. Ранее о позиции Украины объявил в социальных сетях мэр столицы Виталий Кличко. Он заметил, что обратился в кабинет министров Украины относительно передачи имущества российского дипучреждения в собственность украинского государства.
Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: Россия отдает себе отчет в том, что США и ЕС раздумывают над новыми санкциями.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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