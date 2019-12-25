В Кремле отвергли возможность введения локдауна из-за COVID-19

Дмитрий Песков отметил "очень широкий диапазон мнений" по поводу новой волны коронавируса.

Пресс-секретарь президента России РФ Песков заявил, что российские власти не планируют вводить какие-либо ограничения или локдаун из-за COVID-19. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

Официальный представитель Кремля отметил, что у вирусологов есть разные мнения по поводу новой волны коронавируса.

Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, Напомним, 14 сентября глава РФ Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернется к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. По словам Пескова, Путин будет работать из Ново-Огарево.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм коронавируса в РФ.

Фото: Piter.tv