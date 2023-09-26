Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Молдавии о евроинтеграции.

Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, это ошибка, ведь Россия - тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что власти республики в Кишиневе совершают ошибку перед собственным народом.

К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков пока не назвал дату визита Путина в КНР, хотя она определена.

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