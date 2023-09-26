Песков пока не назвал дату визита Путина в КНР, хотя она определена

В Кремле рассказали о подготовке рабочей поездке главы страны в КНР.

В Креме пока что не назвали дату визита российского президента Владимира Путина в КНР, хотя она на текущий момент определена Москвой и Пекином. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

В Китай - да...Мы своевременно сообщим об этом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 20 сентября глава государства во время встречи с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И отметил гостью, что удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум "Один пояс - один путь".

Песков: трения между Киевом и Варшавой будут нарастать.

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