Песков: трения между Киевом и Варшавой будут нарастать

Трения между Киевом и Варшавой будут нарастать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Россия внимательно наблюдает за отношениями между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что столицы двух стран являются "главным сосредоточением русофобии".
Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем, понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения. Это неизбежно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков назвал своевременной мерой ограничение экспорта бензина и дизеля.
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