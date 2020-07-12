Песков: трения между Киевом и Варшавой будут нарастать

Он подчеркнул, что столицы двух стран являются "главным сосредоточением русофобии".

Трения между Киевом и Варшавой будут нарастать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Россия внимательно наблюдает за отношениями между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что столицы двух стран являются "главным сосредоточением русофобии".

Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем, понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения. Это неизбежно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков назвал своевременной мерой ограничение экспорта бензина и дизеля.

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