Песков назвал своевременной мерой ограничение экспорта бензина и дизеля

В Кремле оценили ситуацию на топливном рынке России.

Ограничение экспорта бензина и дизеля с российской территории представляет из себя своевременную меру со стороны правительства, которая будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 22 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке. Дмитрий Песков, пресс-секаретарь Кремля

Чиновник из Кремля заявил прессе, что никаких предпосылок к "социальным взрывам" в связи с ростом стоимости на топливо в России не было, а кабинет министров просто занялся своей работой.

Песков заявил, что разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина.

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