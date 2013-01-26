Песков заявил, что разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина

В Кремле заметили, что организовать такие контакты будет не сложно.

Глава государства Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, но при необходимости беседа может быть быстро организована. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 22 сентября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Относительно перспективы возобновления черноморской инициативы в Кремле заметили, что продвижения по исполнению российской части пакетных условий все еще не наблюдается.

Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке заявил о том, что хочет обсудить с Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки, так как считает это реалистичным сценарием.

Песков назвал Польшу достаточно агрессивной страной.

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