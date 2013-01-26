В Кремле оценили высказывание Матеуша Моравецкого.

Польша - агрессивная страна, вмешивающаяся во внутренние дела других суверенных государств. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 22 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник объяснил прессе, что для Белоруссии это не самый комфортный сосед, но при этом Минск и Москва всегда остаются начеку. Такой информацией в Кремле поделились в качестве комментария на вопрос о том, вызывают ли высказывания Моравецкого про вооружение Варшавы вопросы с точки зрения безопасности. Речь идет о словах польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Ранее он объявил о том, что Варшава перестала поставлять вооружение Украине, так как сама сейчас активно вооружается.

Соседство с Польшей - не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, но в данном случае мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле рассчитывают, что период прекращения огня в Карабахе будет устойчивым.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ