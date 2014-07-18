В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией

Дмитрий Песков оценил работу по безопасности Союзного государства.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что переброска польскими властями военнослужащих к государственной границе с Белоруссией с восточной стороны является поводом для повышенного внимания со стороны Кремля. В рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 июля чиновник добавил, что ведется работа по безопасности Союзного государства.

Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: все в мире понимают, что значит попытка посягательства на президента России.

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