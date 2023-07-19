Песков: все в мире понимают, что значит попытка посягательства на президента России

Он подчеркнул, что в данной ситуации не нужно ничего объяснять.

Все в мире понимают, что значит попытка посягательства на президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя слова президента ЮАР Сирила Рамафосы, что он якобы сравнил ситуацию с "арестом" Путина по требованию Международного уголовного суда (МУС) с объявлением войны Москве, официальный представитель Кремля отметил, что таких формулировок не было на переговорах между странами. Он подчеркнул, что в данной ситуации не нужно ничего объяснять.

Ранее Песков заявил, что Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму.

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