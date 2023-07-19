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Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

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В Кремле оценили сообщение Сергея Аксенова о ситуации в регионе.

Российскому президенту Владимиру Путину доложено о возгорании, произошедшем на военном полигоне в Кировском районе в Крыму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 июля сделал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что глава полуострова Сергей Аксенов публично сообщил о том, что участок трассы "Таврида" в регионе перекрыт из-за пожара на военном полигоне. Известно, что более двух тысяч граждан местные власти планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.

Разумеется, всё докладывается президенту...

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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