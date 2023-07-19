Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

В Кремле оценили сообщение Сергея Аксенова о ситуации в регионе.

Российскому президенту Владимиру Путину доложено о возгорании, произошедшем на военном полигоне в Кировском районе в Крыму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 июля сделал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что глава полуострова Сергей Аксенов публично сообщил о том, что участок трассы "Таврида" в регионе перекрыт из-за пожара на военном полигоне. Известно, что более двух тысяч граждан местные власти планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.

Разумеется, всё докладывается президенту... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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