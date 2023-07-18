Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной

В Кремле оценили слова Энтони Блинкена об ответственности России.

Официальный представитель российского президента Владимира Путина при администрации страны Дмитрий Песков назвал бессовестной позицию стран Европы,которые отказались выполнять условия зерновой сделки. В рамках выступления на регулярном телефонном брифинге чиновник отметил, что Москва выполняла взятые на себя международные обязательства и продлевала черноморскую инициативу несколько раз, веря обещаниям партнеров. Однако условия пакетного договора в отношении интересов России не были реализованы. Таким образом эксперт прокомментировал слова американского государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что якобы именно РФ несет ответственность по отказу "поставлять продовольствие нуждающимся и за потенциальный рост цены зерна".

И в данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле заметили, что Россия категорически не согласна с заявлением Энтони Блинкена. Дмитрий Песков добавил, что можно не сомневаться в том, что представители министерства иностранных дел дадут собственную оценку словам руководителя внешнеполитического ведомства США.

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