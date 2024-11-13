Дмитрий Песков оценил появление в Редзиково объекта Aegis о ВМС США.

Открытие на польской территории базы противоракетной обороны от американского министерства по обороне - это попытка стран-членов Североатлантического альянса сдержать военный потенциал Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировали то, что база Aegis будет открыта в среду в Редзиково. В торжественной церемонии будут задействованы как представители Вашингтона, так и местного руководства. В частности, ожидается прибытие польского президента Анджея Дуды. Иностранный лидер прибудет на мероприятие из Азербайджана, где он находится с рабочим визитом.

Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Aegis представляет из себя базу ВМС США. Объект передан под командование НАТО-EUCOM, то есть командование американских войск в европейском регионе. База ПРО Aegis стала первой постоянной базой армии США в Польше.

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