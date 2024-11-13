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В Кремле отказались комментировать приговор педиатру Буяновой

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Дмитрий Песков напомнил об обособленности судебного органа власти.

В Кремле не могут комментировать решение судебной инстанции по уголовному делу в отношении педиатра Надежды Буяновой, которую признали виновной в распространении фейков о Вооруженных силах страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Что касается самого дела, то я не имею права его комментировать. Это решение суда, мы никогда этого не делаем...

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что во вторник, 12 ноября,  Тушинский районный суд Москвы приговорил фигурантку расследования к 5,5 года лишения свободы. Государственное обвинение указало, что во время приема,проводимого в детской больнице, медик некорректно  высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне проведения специальной военной операции. 

Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, распространение фейков о вс рф
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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