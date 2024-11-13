В Кремле отказались комментировать приговор педиатру Буяновой

Дмитрий Песков напомнил об обособленности судебного органа власти.

В Кремле не могут комментировать решение судебной инстанции по уголовному делу в отношении педиатра Надежды Буяновой, которую признали виновной в распространении фейков о Вооруженных силах страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Что касается самого дела, то я не имею права его комментировать. Это решение суда, мы никогда этого не делаем... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что во вторник, 12 ноября, Тушинский районный суд Москвы приговорил фигурантку расследования к 5,5 года лишения свободы. Государственное обвинение указало, что во время приема,проводимого в детской больнице, медик некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне проведения специальной военной операции.

Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря.

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