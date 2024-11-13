Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря

Москва сообщит дату мероприятия позже.

Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря 2024 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что дату мероприятия Кремль объявит общественности чуть позже.

Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что последняя прямая линия политика состоялась 14 декабря 2023 года. Она была совмещена с большой пресс-конференцией. Ранее подобный формат использовался в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавирусной инфекции. Отдельная прямая линия с президентом РФ в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно в качестве отдельного формата - 18 раз.

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