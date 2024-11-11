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Песков: Москва не получала сигналов для переговоров с западными лидерами

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В Кремле отметили, что какой-либо подготовки к переговорам не ведется.

Москва не получала сигналов для переговоров с западными лидерами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали интервью канцлера Германии Олафа Шольца, в котором он сообщил, что подходящее время для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным настанет скоро. Песков отметил, что какой-либо подготовки к переговорам не ведется. Он также напомнил о словах Путина на "Валдае", который заявил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сами "ушли со связи".

Ранее Песков назвал информацию о разговоре Путина и Трампа ложной.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, запад, переговоры, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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