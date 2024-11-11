Песков назвал информацию о разговоре Путина и Трампа ложной

По его словам, это наглядный пример качества информации, которую сейчас публикуют даже в достаточно уважаемых изданиях.

Информация о разговоре президента РФ Владимира Путина и победившего на выборах в США Дональда Трампа является ложной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикацию газеты The Washington Post, которая сообщила, что после победы на президентских выборах Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. По словам Пескова, это наглядный пример качества информации, которую сейчас публикуют даже в достаточно уважаемых изданиях.

Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что заявления о мире отличают Трампа от действующей администрации США.

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