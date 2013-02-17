  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
18
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: заявления о мире отличают Трампа от действующей администрации США

0 0

По его словам, Трамп не говорит о желании нанести стратегическое поражение России.

Заявления о мире отличают Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, от действующей администрации Белого дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Трамп не говорит о конфронтации и желании нанести стратегическое поражение России. Песков отметил, что лидер Республиканской партии упоминал в своих выступлениях о необходимости мира.

Это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал возможность новой торговой войны США с Китаем.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии