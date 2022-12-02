Песков прокомментировал возможность новой торговой войны США с Китаем

В Кремле оценили предвыборные обещания Трампа по развитию экономики в США.

В Москве заявили, что необходимо дождаться конкретных действий со стороны нового американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле таким образом прокомментировали вероятность начала очередной американо-китайской торговой войны после того, как пост в Белом доме уйдет члену Республиканской партии.

Прогнозы - это удел специалистов, удел политологов и так далее. Мы же ориентируемся на конкретные слова. Да, действительно были заявления, в которых еще кандидат в предвыборной гонке Трамп говорил о намерении осуществить определенные экономические действия... Какие именно будут шаги, мы с вами увидим вместе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Республиканец Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в истории государства, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Дональда Трампа объявили все ведущие СМИ Запада, ведущие подсчет голосов избирателей. В том числе речь идет о новостном агентстве Ассошиэйтед Пресс, телеканалах Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Песков: открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей СВО.

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