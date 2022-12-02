Песков: открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей СВО

В Кремле рассказали о стремлении решить украинский кризис, но без потерь для безопасности жителей РФ.

Москва готова к диалогу с американской администрацией и киевским режимом по мирному урегулированию украинского конфликта, однако цели ее специальной военной операции остаются прежними. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле таким образом прокомментировали вопрос поднятия данной темы с новым руководством в Белом доме. Чиновник отметил, что президент РФ ранее говорил о возможности обсудить проблему со всеми заинтересованными сторонами и теми, ут может внести реальный вклад в решение.

Президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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